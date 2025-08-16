Чемпионат Франции, 1-й тур

Ренн – Марсель – 1:0

Гол: Блас, 90+1

На 31-й минуте удален Айт-Будлаль (Ренн)

В прошлом сезоне Лиги 1 игроки Ренна заработали всего лишь два удаления – против Нанта в декабре и против Лилля в феврале. Новая кампания началась с удаления в первом же туре: на 31-й минуте правый латераль Айт-Будлаль был удален с поля за грубый подкат против Мурильо. Что интересно, арбитр Пиньяр принял это решение лишь после подсказки VAR, к тому же сначала он достал из кармана желтую карточку, которую показал... Франковски.

Ренну удавалось длительное время удерживать ничейный счет – Марсель был намного ближе к тому, чтобы забить. Так, в компенсированное к первому тайму время Рабйо попал в штангу, а Мурильо сделал то же самое уже в середине второго тайма.

Ренн свел всю свою игру к обороне и контратакам: на 61-й минуте Рульи спас Олимпик после удара Аль-Тамари.

Роберто Де Дзерби перепробовал все, что только можно, включая усиление своей команды выходом Обамеянга на замену, но Марселю так и не удалось реализовать свое численное преимущество.

Удивительно, но матч не завершился нулевой ничьей. В компенсированное время Людовик Блас, который на тот момент находился на поле лишь 6 минут, забил после провальной попытки защиты Олимпика создать искусственный офсайд.

Теперь фанаты Марселя будут обсуждать поражение своей команды, а фанаты Ренна – баннер своих коллег. Он был посвящен новичку команды Валентена Ронжье, которого Хабиб Бэй сделал капитаном "красно-черных": "Подписать Ронжье: выбросить свою честь в канаву, потерять всякое доверие и уважение к себе".