Ренн в драматичном матче победил Лион и вышел в финал Кубка Франции

Лион в родных стенах уступил Ренну в полуфинальном матче Кубка Франции

Кубок Франции, 1/2 финала

Лион – Ренн – 2:3

Голы: Траоре, 47, М. Дембеле (пен.), 75 – Ньянг, 40, Андре, 55, Бенсебаини, 81

В первом тайме Ренн вышел вперед усилиями Ньянга, который отличился под занавес первого тайма.

Вторая 45-минутка подарила больше голов. Сначала отличился Траоре, который установил паритет в матче. Позже Андре снова вывел вперед гостей, однако на 75-й минуте Лион отыгрался после точного выстрела с пенальти от Муссы Дембеле.

Ренну удалось вырвать победу у Лиона благодаря голу Бенсебаини на 81-й минуте встречи. Таким образом, Ренн стал первым финалистом Кубка Франции. Второй участник финала определится 3 апреля в Париже в матче между ПСЖ и Нанта.