Ренн уволил президента клуба – на должность "сватают" Венгера

Легендарный наставник Арсенала Арсен Венгер может в ближайшее время вернуться к футбольной деятельности.

Ренн прекратил сотрудничество с Оливье Летангом и уволил функционера с поста президента, сообщает официальный сайт клуба.

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Владельцы французского клуба хотят видеть на этой должности бывшего тренера Арсенала Арсена Венгера, который сейчас работает руководителем отдела глобального развития футбола в ФИФА.

После 23-х туров Лиги 1 Ренн неожиданно расположился на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 40 очков .. Стоит отметить, что эта позиция позволит команде побороться в квалификации Лиги чемпионов.

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