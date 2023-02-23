Ренн и Шахтер встречаются в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

После победы в Варшаве (2:1) команда Игора Йовичевича попытается удержать преимущество и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Матч, как и онлайн трансляция Ренн – Шахтер, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Для "горняков" это только вторая официальная игра в 2023 году, а вот команда Бруно Женезио находится в тонусе. Правда, не в лучшем – 6 поражений в последних 10-ти матчах.

Ренн – Шахтер: где смотреть матч плей-офф Лиги Европы

Единственная неожиданность в составе Шахтера – отсутствие Дмитрия Крыськива. Полузащитник, забивший в Ренну в Варшаве, не попал даже в заявку. Вместо него на позиции левого вингера будет играть Дмитрий Топалов.

Прямая трансляция матча во Франции доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Ренн – Шахтер:

Ренн: Манданда – Спенс, Белосян, Омари, Трюффер – Доку, Сантамария, Майер, Токо-Экамби – Калимуэндо, Гуири.

Запасные: Алемдар, Сален, Родон, Теате, Ву, Угочукву, Ву, Тет, Мелинг, Г. Дуэ, Д. Дуэ, Салах.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Топалов – Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Ракицкий, Фарина, Козик, Теэйлор, Тотовицкий, Джурасек, Очеретько, Назарина, Сикан, Келси.