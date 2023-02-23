Шахтер на выезде будет противостоять Ренну в рамках ответного матча плей-офф ЛЕ. Где смотреть игру и на каком канале подскажет "Футбол 24".

Матч Ренн – Шахтер состоится в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток на стадионе Роазон Парк прозвучит в 22:00. Подопечные Игора Йовичевича после победы в варшавском матче (2:1) попытаются защитить свое преимущество и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Ренн – Шахтер: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы

Ренн – Шахтер: где смотреть матч

Официальным транслятором еврокубков на территории Украины является медиасервис MEGOGO, который покажет Ренн – Шахтер вживую, начиная с 22:00. На этой же платформе в 21:00 стартует предматчевая студия. Кроме того, будет доступна трансляция с переводом на язык жестов. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

К слову, в не очень богатой истории противостояний этих команд преимущество пока на стороне Шахтера, и отчетный матч этого изменить не сможет. В предыдущих двух встречах Ренн потерпел от украинской команды два поражения. Напомним, что в Варшаве победу "горнякам" принесли голы Крыськива и Бондаренко, а в 2005 году все решила точный удар с пенальти от Элано.

У Ренна есть опыт противостояния еще двум украинским командам. Летом 2008 года "красно-чёрные" в рамках квалификации Кубка Интертото с огромными проблемами прошли Таврию. Каждый из соперников выиграл домашний матч со счетом 1:0, но симферопольцы вылетели, уступив в драматичной серии пенальти (9:10). Прошлой осенью Ренн дважды играл с Динамо, оба раза обыграв подопечных Мирчи Луческу. Таким образом французы отомстили киевлянам за два поражения в розыгрыше Лиги Европы 2018/19.