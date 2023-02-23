Французский клуб подарит Украине дорогой автомобиль скорой помощи, а также устроит сбор средств на гала-ужине.

После ответного матча с Шахтёром руководство Ренна передаст делегации донецкого клуба новую скорую помощь для Украины. Как информирует RMC Sport, новый автомобиль стоит 100 тысяч евро, именно такую сумму выделили спонсоры клуба.

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Сообщается, что церемония передачи автомобиля состоится после последней тренировки Шахтёра, которая запланирована после ответной встречи с Ренном в четверг, 23 февраля. Делегация украинского клуба приглашена на гала-ужин, на котором Ренн также намерен устроить ещё один сбор средств для Украины.

Также Ренн пригласил на ответный матч с Шахтёром 250 военных и украинских беженцев.

Матч Ренн – Шахтёр состоится в четверг, 23 февраля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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