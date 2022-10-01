Ренн перед матчем с Динамо одержал легкую победу в Лиге 1
Ренн одолел Страсбур в поединке девятого тура французской Лиги 1.
Чемпионат Франции, 9-й тур
Страсбур – Ренн – 1:3
Голы: Диалло, 72 (пен.) – Калимуэнде, 38, Терье, 49, Гуири, 61
Удаление: Ньямси, 28 (Страсбург)
Начало матча, казалось, является удачным для хозяев, за которых забил Гамейро, однако его гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Дальше Страсбур подвел Ньямси, получивший прямую красную и покинувший поле.
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Ренн легко воспользовался многочисленным большинством, трижды поразив ворота соперника. Голом престижа за Страсбург отличился Диалло, реализовавший пенальти. Победа позволила "красно-черным" подняться на 5 строчку с 15 зачетными баллами. Страсбур остался в зоне вылета с 5 пунктами.
Впереди у Ренна поединок Лиги Европы против Динамо дома. Встреча состоится 6 октября в 22.00.