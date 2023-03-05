Ренн принимает Марсель в 26-м туре французской Лиги 1. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ренн – Марсель стартует в 21:45 по киевскому времени. На неделе команда Руслана Малиновского получила болезненный удар, вылетев из Кубка Франции от представителя второго дивизиона. В чемпионате Марсель идет вторым, отставая от ПСЖ на 8 очков. Ренн, который недавно в серии пенальти проиграл Шахтеру в Лиге Европы, занимает 5 место, имея 46 очков.

Онлайн-трансляция поединка доступна на MEGOGO. Малиновский начинает игру в запасе.

Стартовые составы команд

Ренн: Манданда – Спенс, Омари, Теате, Труффер – Доку, Сантамария, Буриджо, Токо Экамби – Калимуэндо, Гуири.

Запасные: Алемдар, Белосян, Меллинг, Родон, Ву, Майер, Дуэ, Угочукву, Салах.

Марсель: Лопес – Балерди, Мбемба, Колашинац – Клос, Ронжье, Верету, Тавареш – Ундер, Гендузи – Санчес.

Запасные: Бланко, Нгапандуэтнбу, Каборе, Байли, Элмаз, Унаи, Малиновский, Витинья, Пайе.