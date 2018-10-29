toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было

25 октября 23:59 5985 Читати українською
Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было
Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было / Футбол 24

Киевское Динамо победило Ренн в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. "Футбол 24" провел онлайн-трансляцию матча.

Матч и онлайн-трансляция Ренн – Динамо стартовали в 22:00. Киевляне добыли непростую победу со счетом 2:1.

Ренн – Динамо – видео голов

Стартовые составы команд:

Ренн: Диалло, Да Силва, Юханссон, Сарр, Гренье, Ньянг, Бенсебаини, Андре, дель Кастильо, Желен, Траоре

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буялський, Гармаш, Морозюк, Сидклей, Вербич

Динамо в меньшинстве вырвало победу над Ренном

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ренн Ренн Лига Европы Ренн - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт254 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
21
час
:
0
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук