"На сборах так повелось, что я бью пенальти, поэтому и в этой игре взял на себя ответственность. Надеюсь, что это первый из многих голов. А мандраж немножко был, трибуна гостей свистела, это заставило понервничать, но это нормально. Как говорится, гол не пахнет, потому очень рад, что забил.

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Классное настроение, все в хорошем настроении. Настроены побеждать. Как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы очень сильные соперники, поэтому какой-то особой разницы не чувствуется. Такого соперника как Ренн у нас еще не было. По уровню матча, уровню напряжения сравнил бы с Селтиком. И первый матч и, думаю, второй здесь тоже будет трудным. У них мощная поддержка. Так что ожидаю даже еще более сложного матча.

Ожидаем, что Ренн прибавит во всех компонентах игры, поэтому нам следует вдвое лучше провести эту игру, чтобы снова оказаться сильнее. Вера в свои силы выросла после первого матча, но это не какая-то самоуверенность. Многие наши игроки на таких стадиях еврокубков еще не играли, в матчах на вылет. Это немного другой формат, даже по сравнению с Лигой чемпионов, когда мы знали, что впереди еще есть матчи. А сейчас нужно все делать здесь и сейчас, выкладываться и давать результат", – цитирует Бондаренко Terrikon.

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