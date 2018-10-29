Ренн – Динамо: WhoScored засчитал Гармашу ассист, несмотря на курьезный промах хавбека по мячу

Денис Гармаш в матче с Ренном / фото: Футбол 24

Авторитетный статистический портал WhoScored записал в актив Дениса Гармаша голевую передачу в поединке против Ренна.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш интересно приложил руку к первому забитому голу киевлян в матче Лиги Европы 2018/19 против Ренна. 28-летний хавбек после передачи с фланга курьезно не попал по мячу, после чего уже Кендзёра пушечным ударом открыл счет в матче.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что несмотря на этот промах Гармаша WhoScored засчитал Денису голевую передачу, хотя тот даже не коснулся мяча.

Напомним, Динамо благодаря голу Буяльского на последних минутах матча вырвало победу, которая стала первой для "бело-синих" в текущем розыгрыше Лиги Европы.

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