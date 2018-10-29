toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Ренн – Динамо: WhoScored засчитал Гармашу ассист, несмотря на курьезный промах хавбека по мячу

26 октября 13:53 148 Читати українською
Ренн – Динамо: WhoScored засчитал Гармашу ассист, несмотря на курьезный промах хавбека по мячу
Денис Гармаш в матче с Ренном / фото: Футбол 24

Авторитетный статистический портал WhoScored записал в актив Дениса Гармаша голевую передачу в поединке против Ренна.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш интересно приложил руку к первому забитому голу киевлян в матче Лиги Европы 2018/19 против Ренна. 28-летний хавбек после передачи с фланга курьезно не попал по мячу, после чего уже Кендзёра пушечным ударом открыл счет в матче.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что несмотря на этот промах Гармаша WhoScored засчитал Денису голевую передачу, хотя тот даже не коснулся мяча.

Напомним, Динамо благодаря голу Буяльского на последних минутах матча вырвало победу, которая стала первой для "бело-синих" в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные курьёзы Лига Европы Ренн - Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
4
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук