Ренн – Динамо: предматчевая пресс-конференция Сабри Лямуши

Главный тренер французского Ренна Сабри Лямуши накануне поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо пообщался с журналистами.

"Динамо – это клуб, который выиграл два Кубка Европы, имеет отличную историю. Киевляне обладают преимуществом, поскольку у них больше опыта на европейской арене, чем у нас. Они играли в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, в этом разница между нашими командами.

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Мы знаем, что эти два матча будут иметь важное значение и одна из двух команд, вероятно, гарантирует себе выход из группы. К первому матчу стоит следует подходить с максимально возможной внимательностью, все матчи важны, но завтрашний – особенно. Мелкие детали в таких матчах имеют большое значение.

Динамо имеет большую историю выступлений в еврокубках, команда борется за титул у себя дома с Шахтером, который имеет талантливых игроков, поэтому мы должны с максимальной осторожностью подойти к этой игре.

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Против Яблонца у нас была сложная игра, было очень трудно победить, а завтра мы сыграем с командой, которая имеет статус фаворита, что неизбежно поднимет уровень сложности для нас.

Сможет ли сыграть Бен Арфа? Да, я думаю, что он сможет появиться на поле", – цитирует Лямуши официальный сайт УЕФА.