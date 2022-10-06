Ренн – Динамо: киевляне определились с цветами на игру Лиги Европы
17:58 - Читати українською
Киевский клуб выбрал форму, в которой сыграет против Ренна в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Бело-синие" выйдут на поединок против Ренна на Роазон Парке в номинально домашней форме – белая футболка с синей диагональной полосой, сообщает официальный сайт Динамо.
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Голкипер киевлян же сыграет в желтых цветах. Ренн будет противостоять украинцам в традиционной красной форме.
Напомним, поединок Ренн – Динамо состоится уже сегодня, 6 октября, начало в 22:00. Французы вторые с 4 очками, тогда как у киевлян 0 пунктов после 2 туров.
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