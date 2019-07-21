Ренар ушел из сборной Марокко после провала на КАН-2019

Эрве Ренар завершил работу на посту главного тренера сборной Марокко.

Французский специалист подал в отставку. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

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Под руководством Ренара марокканцы провалили нынешний Кубок африканских наций, сенсационно проиграв Бенину на стадии 1/8 финала. Сам тренер, которого по итогам 2018 назвали лучшим на континенте, уверяет, что решил уйти еще до турнира.

По информации Get French Football News, уже вскоре Эрве Ренар станет главным тренером сборной Саудовской Аравии. Ранее с арабами работал испанец Хуан Антонио Пицци.

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