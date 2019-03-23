Рэмзи пропустит матч со Словакией

Хавбек сборной Уэльса Аарон Рэмзи не сыграет в матче 2 тура отбора Евро-2020 против словаков.

Аарон Рэмзи не сможет сыграть против сборной Словакии в дебютном матче Уэльса в отборочном цикле Евро-2020.

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Хавбек получил травму и вернулся в расположение Арсенала, о чем сообщил главный тренер Райан Гиггз.

"Мы надеялись, что Аарон сыграет, но он вернулся в Арсенал. Это удар для нас", – цитирует Гиггза Sky Sports.

Матч Уэльс – Словакия состоится 24 марта в 16:00 по киевскому времени.