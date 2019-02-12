Рэмзи обратился к болельщикам Арсенала после подписания контракта с Ювентусом

Хавбек Арсенала Аарон Рэмзи поблагодарил болельщиков после подписания контракта с Ювентусом.

"Как вы уже, наверное, слышали, я согласовал предварительный контракт с Ювентусом. Я хотел сделать заявление для всех болельщиков Арсенала, которые все это время были чрезвычайно преданными и здорово поддерживали меня.

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Вы приняли меня подростком, пережили вместе со мной все взлеты и падения за время карьеры в клубе. После 11 невероятных лет я покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем.

Я буду и дальше отдавать всего себя команде на сто процентов и надеюсь мощно завершить сезон, прежде чем открыть новую главу в Турине. С наилучшими пожеланиями, Аарон", – написал Рэмзи на своей странице в Instagram.

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