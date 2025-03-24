Прошёл год с тех пор, как 41-летний Робинью оказался в тюрьме.

Робинью был приговорён за групповое изнасилование албанки в 2013 году в ночном клубе Милана. Он всегда отрицал преступление, но не смог избежать наказания. Адвокаты бразильца продолжают работать над обжалованием приговора, подавая постоянные иски и апелляции, которые остаются без удовлетворения.

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Тем временем Робинью отбывает наказание в печально известной тюрьме Тремембе в центральной части Сан-Паулу, которая часто используется для содержания известных преступников или других видных деятелей. Известная как "тюрьма знаменитостей", она является домом для таких знаменитостей как Антонио Маркос Пимиента дас Невес, Кристиан Кравиньюс и Александре Нардони.

Робинью старается хорошо себя вести, чтобы заработать условно-досрочное освобождение. Как информирует Marca, его поведение образцовое, а отношения с другими заключенными идеальные. Когда он играет в футбол, он делает это в бутсах, взятых у других заключенных. В своей первой игре экс-форвард Манчестер Сити, Милана и Реала хорошо получил по ногам – так его "крестили" местные заключённые.

Робинью занимается спортом, чинит телевизоры и радиоприемники, читает книги, ухаживает за садом и завершил 10 модулей Программы трудового и гражданского образования: за каждые 12 часов работы ему сокращают срок заключения на один день. Бывший футболист содержится в камере площадью 8 квадратных метров вместе с другим заключенным, который довёл человека до самоубийства.

Робинью могут посещать только ближайшие родственники, поэтому к нему приходит только его 17-летний сын, который недавно подписал контракт с Сантосом. Обычно он делает это раз в месяц.

Бразильцу осталось отсидеть еще 8 лет.

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