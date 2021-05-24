Контракт ветерана с "красно-синими" завершил действие, сообщает официальный сайт клуба.

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Паласио покинул Ренато Далль'Ара после четырех сезонов в составе Болоньи. В Эмилию-Романью участник двух Мундиалей переехал в статусе свободного агента из Интера. За это время нападающий провел 132 матча за Болонью во всех турнирах, в которых забил 20 мячей. В 2017 году Паласио стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов Италии. Пока он не собирается вешать бутсы на гвоздь.

К слову, в сезоне 2020/21 Родриго Паласио был основным исполнителем команды Михайловича. В его активе 36 поединков в Серии А, в которых форвард забил 5 голов и оформил 6 ассистов.

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