Рекордсмен сборной Бельгии завершил международную карьеру – его автогол в прощальном матче выбил "дьяволов" из Евро
Сборная Бельгии продолжает терять самых ярких игроков своего "золотого поколения".
Защитник Ян Вертонген в 37 лет объявил о завершении международной карьеры. "В первый и в последний раз. Спасибо за все воспоминания, я осуществил свою мечту!" – написал ветеран в соцсетях.
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Вертонген дебютировал за национальную сборную Бельгии в далеком июне 2007 года. С тех пор провел рекордные для "дьяволов" 157 матчей и отметился 10 голами. Прощание получилось печальным. Автогол Вертонгена похоронил Бельгию на последних минутах 1/8 финала Евро против Франции (0:1).
Добавим, что прошлый клубный сезон центрбек отыграл за Андерлехт, но пока не имеет контракта.
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