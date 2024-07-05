Защитник Ян Вертонген в 37 лет объявил о завершении международной карьеры. "В первый и в последний раз. Спасибо за все воспоминания, я осуществил свою мечту!" – написал ветеран в соцсетях.

Де Брюйне заговорил об уходе из сборной Бельгии после вылета от Франции на Евро-2024

Вертонген дебютировал за национальную сборную Бельгии в далеком июне 2007 года. С тех пор провел рекордные для "дьяволов" 157 матчей и отметился 10 голами. Прощание получилось печальным. Автогол Вертонгена похоронил Бельгию на последних минутах 1/8 финала Евро против Франции (0:1).

Добавим, что прошлый клубный сезон центрбек отыграл за Андерлехт, но пока не имеет контракта.

Франция дожала Бельгию и пробилась в четвертьфинал Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры