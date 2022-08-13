Форвард Атлетика Иньяки Уильямс откровенно рассказал, почему решился на решение сменить футбольное гражданство в 28 лет.

"Это то, о чем я думал в течение многих месяцев. Мне помогла моя семья. Президент Ганской федерации сделал больше всего, чтобы я был там. Решение было зрелым и консенсуальным.

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Хорошие игроки путешествуют со своей сборной. Мне 28, у меня больше не будет возможности играть на ЧМ (будет противостоять Португалии, Уругваю и Южной Корее – прим .). Собираюсь насладиться моментом и своими корнями, хочу вернуться в Гану. Я буду представлять страну родителей, где чувствую, что меня любят.

Мне нужно будет поблагодарить всех их. Поездка, которую я совершил в Гану, помогла мне принять правильное решение, о котором не буду жалеть", – цитирует Уильямса-старшего Marca .

Напомним, Иньяки на клубном уровне выступает за басков с 2014-го. Футболисту удалось войти в историю Ла Лиги как игрок с наибольшим количеством проведённых поединков подряд.

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