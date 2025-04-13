Рекордсмен Лиги Европы уволил тренера после фиаско – клуб назначил предшественника Петракова за семь туров до финиша
Севилья нашла виновника в проблемных результатах команды в Ла Лиге.
Андалусийцы проиграли в 31 туре Ла Лиги Валенсии (0:1). Это поражение стало четвертым подряд для Севильи в национальном первенстве.
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Как сообщает пресс-служба клуба, руководство андалусийцев решило уволить Гарсию Пимьента с должности главного тренера. Руководить командой до завершения сезона будет Хоакин Капарос.
Севилья занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги с 36 очками, опережая зону вылета на семь баллов.
Стоит напомнить, что андалусийцы в своей истории семь раз выигрывали Лигу Европы, что является рекордом.
К слову, Хоакин Капарос работал со сборной Армении до 2022 года. После ухода испанца наставником армян стал Александр Петраков.
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