Севилья нашла виновника в проблемных результатах команды в Ла Лиге.

Андалусийцы проиграли в 31 туре Ла Лиги Валенсии (0:1). Это поражение стало четвертым подряд для Севильи в национальном первенстве.

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Как сообщает пресс-служба клуба, руководство андалусийцев решило уволить Гарсию Пимьента с должности главного тренера. Руководить командой до завершения сезона будет Хоакин Капарос.

Севилья занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги с 36 очками, опережая зону вылета на семь баллов.

Стоит напомнить, что андалусийцы в своей истории семь раз выигрывали Лигу Европы, что является рекордом.

К слову, Хоакин Капарос работал со сборной Армении до 2022 года. После ухода испанца наставником армян стал Александр Петраков.

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