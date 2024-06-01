По сообщению инсайдера Nicolo Schira, 41-летний игрок готов покинуть португальский клуб в летнее трансферное окно. Его контракт действует до 30 июня. Информации о переговорах о продлении сотрудничества нет.

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Напомним, что за Порту Пепе играет с 2018 года. До этого португалец выступал в составе Маритиму, Реала и Бешикташа. Пепе также принадлежит рекорд наиболее возрастного футболиста, забивавшего в Лиге Чемпионов (40 лет).

К слову, этом сезоне португалец забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 34 матчах за Порту.

#Pepe’s contract expires in June and the centre-back is ready to leave #Porto as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2024

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