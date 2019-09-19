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Рекордсмен Лиги чемпионов Холанд заинтересовал Манчестер Юнайтед и Барселону

17:59 66 Читати українською
Рекордсмен Лиги чемпионов Холанд заинтересовал Манчестер Юнайтед и Барселону
Эрлинг Холанд / Reuters

Герой 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Эрлинг Холанд попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед и испанской Барселоны.

Результативный форвард Зальцбурга может оказаться в топ-чемпионате, сообщает Salzburger Nachrichten.

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По информации издания, в матче ЛЧ против Генка (6:2), в котором Холанд оформил хет-трик, за ним следили скауты МЮ. Наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер работал с 19-летним нападающим в норвежском Мольде, подписав юниора из Брюне в 2017 году.

В свою очередь Mundo Deportivo утверждает, что за тем же поединком чемпионской Лиги с трибун наблюдал и представитель Барселоны. "Блаугранас" якобы тоже активно мониторят выступления нападающего.

В сезоне 2019/20 Эрлинг Холанд демонстрирует невероятную результативность. В его активе 9 матчей во всех турнирах, в которых он забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач.

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