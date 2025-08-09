Монако на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Лукаша Градецки. Финн поставил подпись под двухлетним соглашением, которое предусматривает возможность его продления еще на один год.

Украинский вратарь официально перебрался к участнику ЛЧ после ухода из Байера

Ранее инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что Монако приобрел 35-летнего вратаря за 4 млн евро + бонусы. В прошлом сезоне капитан сборной Финляндии провел 29 матчей в Бундеслиге и из них сыграл 7 игр "на ноль".

В общей сложности Градецки сыграл за Байер 323 матча во внутренних турнирах, 92 из которых стали "сухими". Он является лучшим иностранным вратарем по этим двум показателям.

Напомним, что в составе Монако выступает россиянин Головин.

