Талант "павлинов" попал в шорт-лист наставника парижан, сообщает Through It All Together.

Талант Лидса Мелье обновил невероятный рекорд АПЛ

Приоритетное вариант для Почеттино – кипер Тоттенхэма Уго Льорис. Однако, "шпоры" не намерены расставаться со своим капитаном. В свою очередь уверенная игра Мелье в течение дебютного сезона в элите сделала 21-летнего вратаря альтернативой чемпиону мира. Облегчить процесс переговоров с Лидсом должны дружеские отношения рулевого ПСЖ с менеджером йоркширцев Марсело Бьелсой.

В нынешнем сезоне Иллан Мелье провел 28 матчей в Премьер-лиге, 9 из них – "сухие". Основной вратарь Лидса является воспитанником французского Лорьяна и дебютировал за "хеков" в кампании 2018/19.

