Универсал из Ливерпуля Лусиано Родригес, похоже, не станет партнером Довбика и Цыганкова в Жироне.

Каталонцы получили право участвовать в Лиге чемпионов сезона 2024/25, поэтому руководство клуба планирует усилить команду под турнир.

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Жирона завершала перехід Лусиано Родригеса, и он должен был подписать контракт после Копа Америки. Впрочем, в последний момент трансфер вингера уругвайского Ливерпуля практически сорвался. Как сообщает журналист Федерико Буйсан, представители игрока сделали чрезмерные запросы, которые не устроили каталонцев.

Напомним, что Родригес – универсальный игрок, который может играть по всей линии атаки. В случае перехода он мог конкурировать с Виктором Цыганковым за одну позицию.

Жирона за Лусиано должна была заплатить 15 миллионов долларов, что сделало бы трансфер самым дорогим в истории каталонского клуба.

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