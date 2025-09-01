Ливерпуль достиг договоренности с Ньюкаслом о подписании нападающего Александра Исака. Как информирует The Athletic, сумма сделки составляет 145 миллионов евро. Это станет новым рекордом Премьер-лиги, превысив трансфер Флориана Вирца из Байера за 125 миллионов евро.

Шведский форвард подпишет шестилетний контракт после медосмотра, запланированного на понедельник. Ньюкасл долгое время настаивал, что игрок не продается, однако ситуация изменилась после того, как сам футболист 19 августа опубликовал заявление о невозможности продолжать карьеру на Сент-Джеймс Парк. Он не принимал участия ни в одном матче нового сезона АПЛ и даже тренировался индивидуально на клубной базе Реал Сосьедада.

Дополнительным толчком для сделки стали трансферные действия Ньюкасла: клуб потратил 85 миллионов евро на приобретение Ника Вольтемаде из Штутгарта и пытается подписать Йоргена Странд Ларсена из Вулверхэмптона. Источники сообщают, что владельцы клуба во главе с фондом PIF в итоге дали зеленый свет переходу Исака в Ливерпуль.

