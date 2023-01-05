Недавно появилась информация о том, что Челси заплатит Бенфике 127 миллионов евро за Энцо Фернандеса, а чемпион мира-2022 станет рекордным трансфером в истории АПЛ. Впрочем, эти цифры оказались не совсем достоверны.

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Инсайдер Фабрицио Романо уверяет, что на самом деле лондонцы предложили Бенфике всего 85 миллионов евро. Такая сумма "орлов" не устраивает – португальский клуб настаивает на выплате отступных, предусмотренных контрактом (120 млн), в противном случае перехода не будет.

Челси пытается максимально удешевить трансфер 21-летнего полузащитника. "Синие" готовы заплатить 90 миллионов плюс отдать Хакима Зиеша. Также Челси планирует арендовать лиссабонцам двух игроков. Это Датро Фофана, недавно перешедший из Мольде, а также бразилец Андрей Сантос. Последний тоже в скором времени официально станет игроком Челси. В Лондоне рассчитывают, что такое предложение Бенфику устроит, сообщает Record.

К слову, только летом 2022-го за Энцо Фернандеса выложили 14 миллионов евро, а контракт центрального полузащитника рассчитан до 30 июня 2027-го.

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