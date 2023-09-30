Арсенал обыграл Борнмут (4:0) в рамках 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Выезд к "вишням" оказался для лондонцев чрезвычайно простым. Сака оперативно открыл счет, еще до перерыва Эдегор удвоил. Во втором тайме даже доверили пенальти Хаверцу, забившему свой дебютный гол за Арсенал. Точку поставил Уайт.

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Благодаря этому разгрому "канониры" установили клубный рекорд. Арсенал лишь в четвертый раз выиграл три стартовых матча на выезде в рамках элитного дивизиона чемпионата Англии. Однако подопечные Микеля Артеты стали первыми, кто сделал это без пропущенных мячей.