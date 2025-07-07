Рекордный легионер Полесья перейдет в новую команду – источник
Центрфорвард житомирского Полесья Факундо Батиста покинет новый клуб.
Уругвайский нападающий Полесья Факундо Батиста подпишет 3-летний контракт с колумбийским клубом Атетико Насьональ, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.
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Отмечается, что "волки" смогут заработать на трансфере игрока, но сумма компенсации пока неизвестна. Ранее появилась информация, что Батиста отказывается возвращаться в Украину из-за обстрелов.
Напомним, что уругваец перешел в Полесье зимой 2025 года из мексиканской Некаксы за 1.75 миллиона евро. В прошлом сезоне Факундо Батиста провел 15 матчей за житомирский клуб, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.
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