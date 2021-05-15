Рекордный хет-трик в видеообзоре матча Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:4
08:28 - Читати українською
Манчестер Сити перестрелял Ньюкасл в матче 36 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
25’ Эмиль Крафт
45+6’ Жоэлинтон
62’ Джо Виллок
Жоау Канселу 39’
Ферран Торрес 42’
Ферран Торрес 64’
Ферран Торрес 66’
25’ Эмиль Крафт
39’ Жоау Канселу
42’ Ферран Торрес
45+6’ Жоэлинтон
62’ Джо Виллок
64’ Ферран Торрес
66’ Ферран Торрес
Быстрый гол Крафта только разозлил "горожан". Канселу с рикошетом "прошил" Дубравку, а Ферран Торрес эффектно пробил пяткой.
Манчестер Сити победил Ньюкасл в перестрелке с семью голами, 35-летним дебютантом и шедевральным хет-триком Торреса
Ньюкасл ответил двумя пенальти (правда, Виллок реализовал свою попытку с добивания). Камбэк Манчестер Сити оформил тот же Торрес. Испанец стал самым молодым автором хет-трика в истории команд Гвардиолы – 21 год и 75 дней. Этого хватило для победы Манчестер Сити со счетом 4:3.
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