Быстрый гол Крафта только разозлил "горожан". Канселу с рикошетом "прошил" Дубравку, а Ферран Торрес эффектно пробил пяткой.

Манчестер Сити победил Ньюкасл в перестрелке с семью голами, 35-летним дебютантом и шедевральным хет-триком Торреса

Ньюкасл ответил двумя пенальти (правда, Виллок реализовал свою попытку с добивания). Камбэк Манчестер Сити оформил тот же Торрес. Испанец стал самым молодым автором хет-трика в истории команд Гвардиолы – 21 год и 75 дней. Этого хватило для победы Манчестер Сити со счетом 4:3.