Это была ключевая игра в борьбе за второе место группы В. Италии, чтобы выйти в плей-офф было достаточно не проиграть. В конце концов, даже поражение оставляло шансы. Для Хорватии задача была сложнее – без победы “клетчатые” почти вылетали.

Италия на последних секундах спаслась от поражения Хорватии – "Скуадра" вышла в 1/8 финала Евро-2024

Лучано Спаллетти решил сыграть более смело, чем с Испанией. Это удавалось, но большинство моментов Италии были после стандартов. Хорваты и этим не могли похвастаться, но повезло получить пенальти за игру рукой Фраттези. Однако Доннарумма потащил удар Модрича с 11 метров. Каким же злым был голкипер, когда через минуту оборона не накрыла Луку, позволив ему забить с игры.

Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы – 38 лет и 289 дней. На последние минуты ветерана сняли с поля, чтобы отстоять результат с более молодыми игроками. Не суждено было. Италия сравняла перед финальным свистком и вышла в плей-офф, где будет играть со Швейцарией.