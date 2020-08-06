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Рекордный гол Лукаку в видеообзоре матча Лиги Европы Интер – Хетафе

08:52 - Читати українською
Рекордный гол Лукаку в видеообзоре матча Лиги Европы Интер – Хетафе
Ромелу Лукаку / Getty images

Интер победил Хетафе в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Хетафе на "Футбол 24".

33’ Ромелу Лукаку
83’ Кристиан Эриксен
 
33’ Ромелу Лукаку
83’ Кристиан Эриксен

Интер несколько вяло начал отчетный поединок, но постепенно забрал контроль над игрой и уверенно довел матч до победы, забив по голу в каждом из таймов. Отмечались Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен.

Интер вышел в 1/4 финала ЛЕ, одолев Хетафе: победа на классе, исторический гол Лукаку и шанс на триумф в турнире

К слову, бельгийский форвард побил рекорд Лиги Европы (включая и Кубок УЕФА) Алана Ширера с 2005 года, забив в восьмом матче подряд (три поединка за Интер и пять за Эвертон в сезоне 2014/15).

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Интер Интер Лига Европы Интер - Хетафе Видеоновости Ромелу Ромелу Лукаку Хетафе Хетафе
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