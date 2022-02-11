Ливерпуль одолел Лестер (2:0) в 24-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Главным героем поединка стал Диогу Жота. Португалец забил в первом и втором таймах, что позволило подопечным Юргена Клоппа торжествовать. Сам Жота установил рекорд результативности за клуб АПЛ за сезон – 17 голов.

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