Рекордный дубль Жоты в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер
09:34 - Читати українською
Ливерпуль одолел Лестер (2:0) в 24-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
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Главным героем поединка стал Диогу Жота. Португалец забил в первом и втором таймах, что позволило подопечным Юргена Клоппа торжествовать. Сам Жота установил рекорд результативности за клуб АПЛ за сезон – 17 голов.
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Ливерпуль набрал 51 зачетный балл и закрепился на второй строчке Премьер-лиги. Лестер продолжает лихорадить – 12 место в турнирной таблице и всего 26 очков.
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