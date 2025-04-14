Ливерпуль обыграл Вест Хэм в чемпионате Англии со счётом 2:1. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Ливерпуль провёл не лучший свой матч против Вест Хэма – героем встречи стал не один из авторов голов, а вратарь Алиссон. Он несколько раз спас свою команду от пропущенных голов, но в конце встречи и сам оказался бессилен. Однако голы Луиса Диаса и Вирджила ван Дейка обеспечили "красным" победу.

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В случае с первым голом ассистом отличился Мо Салах. Как информирует Opta, это – 45-е результативное действие форварда за Ливерпуль во всех турнирах этого сезона (27 голов, 18 результативных передач). Таким образом, Салах установил свой новый личный рекорд результативности в течение сезона.

Что же касается гола ван Дейка, то с момента его дебюта в АПЛ за "красных" (сентябрь 2015-го года), нидерландец забил больше всего голов среди игроков на своей позиции (24).