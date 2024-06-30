Одни из фаворитов чемпионата Европу с грандиозными проблемами прорвались в четвертьфинал. Словакия была в нескольких минутах от сенсации, но не удержала победу.

Англия была в мгновении от эпического позора – Джуд в стиле Реала удержал сборную на Евро-2024, Кейн выбил героическую Словакию

Игру в овертайм перевел Джуд Беллингем, который забил самый поздний гол сборной Англии (94:34) в основное время матча за всю историю Евро. Победу принес Харри Кейн, который повторил рекорд Антуана Гризманна по количеству голов в плей-офф чемпионатов Европы. У обоих теперь по 5.