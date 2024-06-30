Рекордные голы Кейна и Беллингема в видеообзоре матча Англия – Словакия – 2:1
22:26 - Читати українською
Англия – Словакия – 2:1 – видео голов и обзор матча - Фото Робби Джей Барратт - AMA/2024 AMA Sports Photo Agency
Англия обыграла Словакию (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
91’ Харри Кейн
90+5’ Джуд Беллингем
Иван Шранц 25’
25’ Иван Шранц
91’ Харри Кейн
90+5’ Джуд Беллингем
Одни из фаворитов чемпионата Европу с грандиозными проблемами прорвались в четвертьфинал. Словакия была в нескольких минутах от сенсации, но не удержала победу.
Англия была в мгновении от эпического позора – Джуд в стиле Реала удержал сборную на Евро-2024, Кейн выбил героическую Словакию
Игру в овертайм перевел Джуд Беллингем, который забил самый поздний гол сборной Англии (94:34) в основное время матча за всю историю Евро. Победу принес Харри Кейн, который повторил рекорд Антуана Гризманна по количеству голов в плей-офф чемпионатов Европы. У обоих теперь по 5.
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