Рекорды, которые Лионель Месси не устает штамповать, могут способствовать очень хорошим делам.

Лидер Барселоны продал на аукционе бутсы, в которых побил рекорд Пеле по количеству голов в футболке одного клуба, информирует Christie's.

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Обувь Лионеля Месси приобрели за 143 тысячи евро. Вырученные от продажи средства будут направлены на поддержку здравоохранения – в одну из университетских больниц Барселоны.

Заметим, звездный аргентинец продолжает писать историю. В его активе сейчас 774 поединки за каталонцев, в которых он отметился 668 голами и 292 ассистами.

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