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Рекордные 9 голов 18-летнего форварда в одном матче чемпионата мира в видеообзоре: Норвегия U-20 – Гондурас U-20 – 12:0

22:56 63 Читати українською
Рекордные 9 голов 18-летнего форварда в одном матче чемпионата мира в видеообзоре: Норвегия U-20 – Гондурас U-20 – 12:0
Эрлинг Халанд установил рекорд чемпионата мира: Норвегия – Гондурас – 12:0

Сборная Норвегии U-20 разгромила команду сверстников из Гондураса в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2019 для игроков до 20 лет.

Чемпионатов мира-2019 U-20, 2 тур

Група C

Норвегия – Гондурас – 12:0

Голы: Халанд, 7, 20, 36, 43, 50, 67, 77, 88, 90, Остигард, 30, Хауге, 46, Маркович, 82

ЧМ-2019 U-20: Уругвай победил Новую Зеландию, Норвегия поиздевалась над Гондурасом – нападающий европейцев забил 9 голов

Нападающий норвежцев Эрлинг Халанд установил рекорд для матчей чемпионата мира среди команд U-20 по количеству голов в одном поединке. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Адаилтону, забившему 6 голов в ворота Кореи в 1997 году.

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