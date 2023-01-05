Фотография Лионеля Месси с кубком мира после победного для сборной Аргентины финала ЧМ-2022 стала самой популярной в Instagram и обогнала по количеству лайков знаменитое яйцо. Однако, как информирует Clarin, трофей оказался не оригиналом, а репликой.

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Копию трофея сделали два фаната сборной Аргентины, для этого им потребовалось шесть месяцев. Они хотели, чтобы игроки сборной Аргентины оставили на реплике автографы, и даже передали кубок члену семьи Леандро Паредеса. Тот передал трофей игрокам, но победители ЧМ не заметили, что это была подделка. В итоге реплика кубка мира пробыла на футбольном поле среди игроков около 45 минут.

Подделку заметил только Анхель Ди Мария, который указал на это Лионелю Месси.

Представители ФИФА забрали оригинальный трофей ЧМ спустя несколько мгновений после того, как президент организации Джанни Инфантино вручил его Месси на подиуме.

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