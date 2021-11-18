Али Ашад появился на футбольном поле на 90+2 минуте, когда счет на табло был 0:0. Но уже через минуту он перестал играть, но не из-за финального свистка.

Видаль ногой влетел в лицо соперника в матче отбора к ЧМ-2022: видео брутального фола

Футболист, который по совместительству является еще и министром по делам молодежи, спорта и расширения прав и возможностей общин Мальдив, грубо локтем ударил своего соперника в лицо. Рефери сразу ж показал заслуженную красную карточку.

Интересно, что этим удалением 35-летний Ашад установил рекорд Южной Азии – оно стало самым быстрым в истории.