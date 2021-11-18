Рекордное удаление: министр спорта Мальдив в матче за сборную локтем ударил соперника в лицо
Товарищеский поединок между главными командами Мальдив и Сейшельских островов завершился скандалом.
Али Ашад появился на футбольном поле на 90+2 минуте, когда счет на табло был 0:0. Но уже через минуту он перестал играть, но не из-за финального свистка.
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Футболист, который по совместительству является еще и министром по делам молодежи, спорта и расширения прав и возможностей общин Мальдив, грубо локтем ударил своего соперника в лицо. Рефери сразу ж показал заслуженную красную карточку.
Интересно, что этим удалением 35-летний Ашад установил рекорд Южной Азии – оно стало самым быстрым в истории.
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