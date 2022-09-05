Удинезе легко разобрался с Ромой в рамках 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Едва ли не первый соперник, у которого нет проблем с игрой, стал для "волков" слишком сложным испытанием. Удинезе быстро открыл счет, но даже не думал отдать инициативу Роме. Во втором тайме отчетной встречи "зебры" вообще довели счет до неприличного и заодно отобрали у столичной команды место в топ-4.

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Для главного тренера римлян это поражение стало самым крупным в рамках чемпионата Италии. Ранее команды Моуринью проигрывали с разницей в 4+ мяча лишь дважды – Реал уступал Барселоне со счетом 0:5, а Манчестер Юнайтед пропускал 4 "сухих" мяча от Челси.