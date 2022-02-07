ПСЖ разбил Лилль в 23-м туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

Мбаппе и Месси в матче против Лилля / AP

Данилу открыл счет, а Ботману удалось сравнять. Дальше последовал бенефис Месси: ассист на Кимпембе, эффектный гол и удар в перекладину со штрафного.

ПСЖ поиздевался над Лиллем и продолжил успешную серию – Месси оформил гол+пас

Лео уже в седьмой раз попал в каркас, что является рекордом топ-5 лиги Европы.

После перерыва все вопросы о победителе сняли Данилу и Мбаппе.

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