Рекордное невезение и эффектный гол Месси в видеообзоре матча Лилль – ПСЖ – 1:5
13:06 - Читати українською
ПСЖ разбил Лилль в 23-м туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.
Данилу открыл счет, а Ботману удалось сравнять. Дальше последовал бенефис Месси: ассист на Кимпембе, эффектный гол и удар в перекладину со штрафного.
ПСЖ поиздевался над Лиллем и продолжил успешную серию – Месси оформил гол+пас
Лео уже в седьмой раз попал в каркас, что является рекордом топ-5 лиги Европы.
После перерыва все вопросы о победителе сняли Данилу и Мбаппе.
Победа позволила парижанам сохранить преимущество в 13 пунктов над идущим вторым Марселем. Лилль остался одиннадцатым в турнирной таблице Лиги 1.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter