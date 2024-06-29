Швейцария победила Италию в первом матче 1/8 финала Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый гол в матче стал результатом невероятной "тики-таки". Швейцарцы совершили 31 передачу перед тем, как на 37-й минуте Фройлер забил мяч в нижний угол ворот итальянцев. Это количество стало рекордным для чемпионатов Европы.

Италия бесхребетно проиграла Швейцарии и вылетела из Евро-2024 – будет новый чемпион

Сразу после перерыва Варгас продемонстрировал великолепную игру на приеме и результативно пробил по воротам победителей прошлого чемпионата Европы, установив, как оказалось, окончательный счет 2:0. Таким образом, Швейцария выбила Италию с Евро-2024 и в следующем раунде встретится с победителем пары Англия – Словакия.