Рекордная победа "скуадры адзурры" в видеообзоре матча Босния и Герцеговина – Италия – 0:3

Сборная Италии уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора к Евро-2020. Смотрите обзор матча Босния и Герцеговина – Италия.

Подопечные Роберто Манчини легко одержали свою десятую победу подряд, таким образом оформив рекордную победную серию. Дебютным голом за "скуадру адзурру" отличился защитник Лацио Франческо Ачерби.

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Боснийцы потеряли шансы на выход в групповой этап Евро-2020, а Италия продолжает приятно удивлять своей игрой. Команда Манчини забила в 9 матчах 28 голов, а пропустила лишь 3.

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