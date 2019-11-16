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Рекордная победа "скуадры адзурры" в видеообзоре матча Босния и Герцеговина – Италия – 0:3

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Рекордная победа "скуадры адзурры" в видеообзоре матча Босния и Герцеговина – Италия – 0:3
Подопечные Манчини установили историческое достижение / Getty Images

Сборная Италии уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора к Евро-2020. Смотрите обзор матча Босния и Герцеговина – Италия.

 
Франческо Ачерби 21’
Лоренцо Инсинье 37’
Андреа Белотти 53’
21’ Франческо Ачерби
37’ Лоренцо Инсинье
53’ Андреа Белотти

Подопечные Роберто Манчини легко одержали свою десятую победу подряд, таким образом оформив рекордную победную серию. Дебютным голом за "скуадру адзурру" отличился защитник Лацио Франческо Ачерби.

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Боснийцы потеряли шансы на выход в групповой этап Евро-2020, а Италия продолжает приятно удивлять своей игрой. Команда Манчини забила в 9 матчах 28 голов, а пропустила лишь 3.

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Видеоновости Евро-2020 Франческо Ачерби Франческо Ачерби Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Италия Италия Босния и Герцеговина - Италия
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