В матче претендентов на зону Лиги чемпионов Боруссия показала, кто здесь действующий финалист этого турнира. К тому же Фрайбург переживает очень сложный период, последняя победа была еще 19 октября.

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Поэтому в отчетном поединке дортмундцы не почувствовали должного сопротивления, забив по два гола в каждом из таймов. Фрайбург запомнился лишь удалением Остерхаге. Такой получилась 11 подряд домашняя победа Боруссии во всех турнирах. Это рекорд клуба в XXI веке. Лучше было лишь в 1994 году – тогда "шмели" остановились на 14 победах.