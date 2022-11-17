Товарищеский матч

Албания – Италия 1:3

Голы: Исмаили, 16 – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64

"Скуадра Адзурра" пропускает второй чемпионат мира подряд. Следовательно, Роберто Манчини вместо подготовки к Мундиалю вынужден придумывать для команды другие вызовы. В частности, наставник итальянцев проверяет резерв и молодежь.

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Героем матча с Албанией стал вингер Фрайбурга Винченцо Грифо, не игравший за сборную более полутора лет. Вчера он оформил дубль, принеся гостям победу. Выдающееся событие произошло в конце матча. На поле вышел Симоне Пафунди. Полузащитник Удинезе стал рекордсменом сборной Италии – теперь он самый молодой игрок в истории команды и единственный, кто сумел дебютировать до 17 лет. В день матча с Албанией Пафунди было 16 лет, 8 месяцев и 2 дня.