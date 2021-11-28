Если болельщики киевского Динамо с ностальгией вспоминают команду Валерия Лобановского конца 90-х, которая вышла в полуфинал Лиги чемпионов, то у фанатов Шахтера, пожалуй, самые теплые воспоминания о еврокубковом сезоне 2010/2011, когда их любимцы пробились в четвертьфинал. Вместе с Футбол24 возвращаемся в особый еврокубковый поход "оранжево-черных".

Топовое трансферное окно

Начиная с 2009-го донецкий Шахтер тотально доминировал в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу выглядела максимально сбалансированной и фактически вышла на свой пик. Это касалось выступлений не только во внутренних соревнованиях, но и на евроарене.

Перед стартом сезона в Донецк вернулся Дмитрий Чигринский, за которого Барселона получила всего 15 миллионов евро. Прошло несколько дней, и в УПЛ приехала настоящая звезда – бразилец Эдуардо из лондонского Арсенала. А спустя еще месяц состоялся локальный внутридонецкий трансфер – из Металлурга в Шахтер переехал Генрих Мхитарян. В будущем этот трансфер оправдает себя на все 200% и армянин на годы станет ключевым футболистом "горняков".

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Эпохальности этому межсезонью добавили еще два трансфера, которые клуб оформил в конце предыдущего чемпионата. В мае 2010-го из запорожского Металлурга дончане пополнили свой состав перспективными 19-летним защитником Сергеем Кривцовым и 20-летним полузащитником Тарасом Степаненко. Лидерами командами они станут не сразу, однако со временем обретут статус легенд клуба.

Эдуардло на презентации / фото ФК Шахттер

Прогноз Луческу с предсказанием

Статус чемпиона Украины позволял "горнякам" стартовать непосредственно с группового этапа Лиги чемпионов. Жребьевка подготовила донецкой команде неоднозначную группу: топовый Арсенал и вполне приемлемые Брага и Партизан.

Луческу на такой жребий отреагировал с умеренным оптимизмом, назвав Арсенал одним из топовых клубов Европы, однако добавил: "В последние годы мы накопили достаточно большой опыт встреч с британскими клубами, и это должно Шахтеру помочь". Брагу тренер "оранжево-черных" окрестил "мистером ИКС" и предостерег подопечных от недооценки Партизана.

У нас есть все возможности хорошо подготовиться и успешно выступить в групповом турнире, чтобы впервые оказаться там, где Шахтер еще не был ни разу – в плей-офф Лиги Чемпионов, – заявил Луческу и фактически спрогнозировал будущее.

Пройдет три месяца, и Шахтер гарантирует себе первое место в группе.

Эдуардо специализируется на "своих"

Пока Арсенал уничтожал Брагу на "Эмирейтс" 6:0, в украинской команды были большие проблемы с Партизаном на "Донбасс Арене". Лишь фирменный штрафной в исполнении Дарио Срны на 71-й минуте позволил хозяевам вырвать победу 1:0.

Не легче по игре, но проще в итоге "горнякам" было в Португалии. До перерыва Брага и Шахтер не забивали, однако во втором тайме дубль Луиса Адриано и точный удар с пенальти Дугласа Косты принес команде Луческу три пункта – 3:0.

Если в первых двух турах Шахтер действовал с позиции силы, то в Лондон наша команда отправилась в качестве андердога и не смогла устоять против мощной машины Арсена Венгера – поражение 1:5. От окончательного позора гостей спас Эдуардо, ответивший голом престижа в конце встречи.

Зато дончане сполна реабилитировались в ответном матче, одержав волевую победу в Донецке 2:1. Решающий мяч в актив вновь записал Эдуардо. И если хорватский бразилец не праздновал гол в ворота бывшей команды в Лондоне, учитывая, что на тот момент Шахтер пропустил пять "сухих" голов, то в донецкой встрече Дуду проявил максимум толерантности и уважения.

Особенный день Степаненко

В пятом туре Шахтер приехал в Белград за победой, однако снова имел проблемы с Владимиром Стойковичем и обороной Партизана. Только после перерыва сербское сопротивление удалось одолеть – отличились Степаненко, Жадсон и Эдуардо. Для Тараса 23 ноября 2010-го стал особым днем. Он не просто дебютировал в Лиге чемпионов, но и забил свой премьерный гол за Шахтер.

Я очень нервничал перед игрой, почти не спал. Все время думал, что мне делать на футбольном поле, потому что Луческу – тренер очень требовательный. Если ты, не дай Бог, в дебютном поединке что-то не сделаешь, можешь вообще потом перестать играть в футбол. Поэтому я очень переживал, обдумывал, как я буду действовать в том или ином эпизоде... К счастью, для меня дебют оказался удачным, и я до сих пор играю в Шахтере, – вспоминал Степаненко.

Тарас сильно пробил и не оставил шансов Стойковичу. Затем бросился праздновать и завалил на своем пути Виллиана.

Я даже не знал, как радоваться. Побежал сам не знаю, в каком направлении, наскочил на Виллиана, сбил его с ног. Ребята даже потом говорили мне, что надо быть более спокойным. Понятно, что воспринял этот момент очень эмоционально. Я не так часто забиваю, а отличиться в дебютном матче за Шахтер в Лиге чемпионов – это дорогого стоит, – рассказывал хавбек.

В заключительном туре Шахтер снова не пропустил и свои голы забил во втором тайме. Разван Рац на 78-й и Луис Адриано на 83-й минуте принесли "горнякам" пятую победу на групповом этапе!

В 1/8 финала украинскую команду ждала Рома, которая финишировала второй в квартете с Баварией, Базелем и ЧРФ Клуж.

Донецьк в элите европейского футбола

В середине февраля 2011-го Шахтер писал новую историю и в первом поединке плей-офф ЛЧ одержал драматическую победу 3:2. Гости открыли счет, однако ответ дончан был впечатляющим – Жадсон, Дуглас Коста и Луис Адриано забили трижды за 12 минут. Нетипичный Шахтер идеально сработал до перерыва. Во втором тайме римляне сократили отставание, впрочем перед ответным матчем подопечные Мирчи Луческу сохраняли отличные шансы на четвертьфинал. Собственно все так и случилось. Дубль Виллиана и гол Эдуардо стали символами триумфа – 3:0.

Очередной гол Барселоны / фото Getty Images

Никаких иллюзий в канун четвертьфинальной дуэли с Барселоной не оставалось – проход невероятной команды Хосепа Гвардиолы считался бы чем-то нереальным. Впрочем, оптимизма добавлял тот факт, что на стадии 1/8 финала каталонцы проиграли Арсеналу 1:2, с которым ранее справился Шахтер.

Именно с результатом 1:5 (как и в Лондоне) завершился первый поединок на Камп Ноу, который превращал донецкую встречу через 6 дней в формальность. "Горняки" уступили и дома, когда не сумели сдержать сумасшедшего Лионеля Месси – 0:1.

Шахтер покидал турнир с высоко поднятой головой и осознанием того, что Мирче Луческу удалось добиться отличного результата. Очередные победы дончан были не за горами, хотя "горнякам" больше не удавалось задраться так высоко в главном клубном турнире Европы.