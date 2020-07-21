Рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лацио – 2:1

Победа Ювентуса выдалась довольно непростой. Первый тайм завершился нулями на табло, а в начале второго Роналду оформил быстрый дубль. Лацио отыграл один гол благодаря пенальти в исполнении Иммобиле, хотя имел гораздо больше возможностей для этого (удар все того же Чиро в стойку из-за пределов штрафной).

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Таким образом, Ювентус набрал 80 очков и с отрывом лидирует в Серии А, а Лацио с 69 пунктов остался четвертым и с большой вероятностью сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне (пятая Рома имеет лишь 58 зачетных баллов).

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