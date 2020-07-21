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Рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лацио – 2:1

21 июля 09:36 - Читати українською
Рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лацио – 2:1
Ювентус – Лацио – 2:1 / фото ФК Ювентус

Ювентус минимально обыграл Лацио в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Лацио.

51’ Криштиану Роналду
54’ Криштиану Роналду
 
Чиро Иммобиле 83’
51’ Криштиану Роналду
54’ Криштиану Роналду
83’ Чиро Иммобиле

Победа Ювентуса выдалась довольно непростой. Первый тайм завершился нулями на табло, а в начале второго Роналду оформил быстрый дубль. Лацио отыграл один гол благодаря пенальти в исполнении Иммобиле, хотя имел гораздо больше возможностей для этого (удар все того же Чиро в стойку из-за пределов штрафной).

Ювентус – Лацио: Роналду вошел в историю футбола, установив роскошное достижение

Таким образом, Ювентус набрал 80 очков и с отрывом лидирует в Серии А, а Лацио с 69 пунктов остался четвертым и с большой вероятностью сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне (пятая Рома имеет лишь 58 зачетных баллов).

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