Триумф сборной Мексики в Кубке КОНКАКАФ позволил Хильберто Мори стать самым молодым игроком, выигравшим турнир национальной сборной. Нападающий Тихуаны завоевал Золотой кубок в возрасте 16 лет и 265 дней, спустя год после своего дебюта в чемпионате Мексики.

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Предыдущий рекорд принадлежал Ламину Ямалю, который выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании в возрасте 17 лет и 1 дня. Замыкает тройку лидеров этого рейтинга легендарный Пеле – он добился успеха со сборной Бразилии на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 249 дней.

Стоит подчеркнуть, что когда Хавьер Агирре объявил имя последнего игрока, которого вызывает на Кубок КОНКАКАФ, многие думали, что у Моры будет мало игрового времени, если вообще будет. Однако тренер доверял ему намного больше, чем кто-либо мог подумать. Так, в полуфинале турнира Мора отдал голевую передачу в матче против Гондураса – благодаря этому голу Рауля Хименеса Мексика вышла в финал.

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