Ливерпуль без проблем обыграл Уотфорд в 31-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Главным героем встречи можно назвать Диогу Жоту, проводящего отличный сезон. В первом тайме португалец забил уже свой 4 гол головой за сезон, что является рекордом среди игроков АПЛ.

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