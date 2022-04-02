Рекорд и продолжение феерии Жоты в видеообзоре матча Ливерпуль – Уотфорд – 2:0
20:39 - Читати українською
Ливерпуль без проблем обыграл Уотфорд в 31-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Главным героем встречи можно назвать Диогу Жоту, проводящего отличный сезон. В первом тайме португалец забил уже свой 4 гол головой за сезон, что является рекордом среди игроков АПЛ.
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В конце матча Жота заработал пенальти, а Фабинью его уверенно реализовал. Чемпионская гонка Ливерпуля и Манчестер Сити продолжается, между ними только одно очко разницы.
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